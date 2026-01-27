Vente de livres salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois
Vente de livres salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois samedi 9 mai 2026.
Vente de livres
salle des fêtes Henri Kubnick chemin du moulin Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Vente de livres d’occasion 5000 livres de toutes sortes à tout petit prix.
salle des fêtes Henri Kubnick chemin du moulin Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
English :
Sale of second-hand books: 5000 books of all kinds at very low prices.
