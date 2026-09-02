AGENDA · Coutances
Vente de livres Les Unelles Coutances
samedi 28 novembre 2026 · Les Unelles · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Vente de livres
Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 16:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Vente de livres de la médiathèque, dans le cadre de la journée « Cap ou pas cap de réduire tes déchets », 1,50 € l’unité. Tout public, de 10h à 16h30 au centre d’animation Les Unelles à Coutances. .
Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Vente de livres
L’événement Vente de livres Coutances a été mis à jour le 2026-09-02 par Coutances Tourisme
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