Vente de livres Les Unelles Coutances

Informations pratiques

Coutances

Vente de livres

Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 16:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Vente de livres de la médiathèque, dans le cadre de la journée « Cap ou pas cap de réduire tes déchets », 1,50 € l’unité. Tout public, de 10h à 16h30 au centre d’animation Les Unelles à Coutances. .

Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Coutances a été mis à jour le 2026-09-02 par Coutances Tourisme