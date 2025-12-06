Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont Paimpont
Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont Paimpont samedi 6 décembre 2025.
Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont
1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont le samedi 6 décembre de 9h à 18h.
Pour tous renseignements, téléphoner au 06 75 60 40 51 .
1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 60 40 51
English :
L’événement Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de Brocéliande