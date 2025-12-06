Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont Paimpont

Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont

Vente de livres dans la Bibliothèque municipale de Paimpont le samedi 6 décembre de 9h à 18h.

Pour tous renseignements, téléphoner au 06 75 60 40 51 .

1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 60 40 51

