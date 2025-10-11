Vente de livres de la médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien
Les chats ont sept vies, les livres en ont combien?
Après une vie bien remplie, à être passés de mains en mains de lecteurs à la médiathèque de Saint-Junien, nos livres se retirent afin de faire place aux nouveaux arrivés et ouvrages que vous nous avez suggérés. Et parce que ces nombreux romans, albums, bande-dessinées, documentaires ont encore tant de choses à partager avec vous, Ils seront proposés à la vente à tout petits prix !
Rendez-vous pour débusquer la perle rare qui viendra compléter votre pile à lire. .
