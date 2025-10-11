Vente de livres de la médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien

Vente de livres de la médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 11 octobre 2025.

Vente de livres de la médiathèque

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Les chats ont sept vies, les livres en ont combien?

Après une vie bien remplie, à être passés de mains en mains de lecteurs à la médiathèque de Saint-Junien, nos livres se retirent afin de faire place aux nouveaux arrivés et ouvrages que vous nous avez suggérés. Et parce que ces nombreux romans, albums, bande-dessinées, documentaires ont encore tant de choses à partager avec vous, Ils seront proposés à la vente à tout petits prix !

Rendez-vous pour débusquer la perle rare qui viendra compléter votre pile à lire. .

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

English : Vente de livres de la médiathèque

German : Vente de livres de la médiathèque

Italiano :

Espanol : Vente de livres de la médiathèque

L’événement Vente de livres de la médiathèque Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Porte Océane du Limousin