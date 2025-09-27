Vente de livres, de magazines et de cd Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne

Vente de livres, de magazines et de cd Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne samedi 27 septembre 2025.

Vente de livres, de magazines et de cd

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 13:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La médiathèque Arcade de Morez renouvelle une vente de livres, de magazines et de CD retirés des collections (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines, documentaires et CD)

Prix de vente 0,50€ le livre, le CD ou le lot de 5 magazines.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

English : Vente de livres, de magazines et de cd

German : Vente de livres, de magazines et de cd

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de livres, de magazines et de cd Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE