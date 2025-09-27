Vente de livres, de magazines et de cd Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne
Vente de livres, de magazines et de cd
Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 13:00:00
2025-09-27
La médiathèque Arcade de Morez renouvelle une vente de livres, de magazines et de CD retirés des collections (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines, documentaires et CD)
Prix de vente 0,50€ le livre, le CD ou le lot de 5 magazines.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .
