Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente de livres de seconde main Rue de la Paix Thénac

Vente de livres de seconde main Rue de la Paix Thénac samedi 29 novembre 2025.

Vente de livres de seconde main

Rue de la Paix Espace 1954 Salle Flesch (sous l’escalier face à l’école) Thénac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Vente de livres de seconde main organisée par l’association L’Ecriture Prend Le Large
  .

Rue de la Paix Espace 1954 Salle Flesch (sous l’escalier face à l’école) Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 68 04  assoclep2l@gmail.com

English :

Second-hand book sale organized by the association L’Ecriture Prend Le Large

German :

Verkauf von Second-Hand-Büchern, organisiert von der Vereinigung L’Ecriture Prend Le Large

Italiano :

Vendita di libri usati organizzata dall’associazione L’Ecriture Prend Le Large

Espanol :

Venta de libros de segunda mano organizada por la asociación L’Ecriture Prend Le Large

L’événement Vente de livres de seconde main Thénac a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge