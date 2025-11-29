Vente de livres de seconde main Rue de la Paix Thénac
Vente de livres de seconde main Rue de la Paix Thénac samedi 29 novembre 2025.
Vente de livres de seconde main
Rue de la Paix Espace 1954 Salle Flesch (sous l’escalier face à l’école) Thénac Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Vente de livres de seconde main organisée par l’association L’Ecriture Prend Le Large
Rue de la Paix Espace 1954 Salle Flesch (sous l’escalier face à l’école) Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 68 04 assoclep2l@gmail.com
English :
Second-hand book sale organized by the association L’Ecriture Prend Le Large
German :
Verkauf von Second-Hand-Büchern, organisiert von der Vereinigung L’Ecriture Prend Le Large
Italiano :
Vendita di libri usati organizzata dall’associazione L’Ecriture Prend Le Large
Espanol :
Venta de libros de segunda mano organizada por la asociación L’Ecriture Prend Le Large
