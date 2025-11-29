Vente de livres de seconde main Rue de la Paix Thénac

Vente de livres de seconde main

Rue de la Paix Espace 1954 Salle Flesch (sous l’escalier face à l’école) Thénac Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Vente de livres de seconde main organisée par l’association L’Ecriture Prend Le Large

+33 5 46 92 68 04 assoclep2l@gmail.com

English :

Second-hand book sale organized by the association L’Ecriture Prend Le Large

German :

Verkauf von Second-Hand-Büchern, organisiert von der Vereinigung L’Ecriture Prend Le Large

Italiano :

Vendita di libri usati organizzata dall’associazione L’Ecriture Prend Le Large

Espanol :

Venta de libros de segunda mano organizada por la asociación L’Ecriture Prend Le Large

