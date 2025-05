Vente de livres – Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer, 21 juin 2025 10:00, Dives-sur-Mer.

Calvados

Vente de livres Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La médiathèque vous propose sa grande vente annuelle de livres sortis de ses collections.

La médiathèque vous propose sa grande vente annuelle de livres sortis de ses collections. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27 mediatheque@dives-sur-mer.fr

English : Vente de livres

Book lovers, find books of all styles at this annual sale in front of the mediatheque. Novels, comics, documentaries, magazines, CDs & DVDs, there’s something for everyone!

German : Vente de livres

Bei diesem jährlichen Verkauf vor der Mediathek finden Sie Bücher aller Stilrichtungen. Romane, Comics, Dokumentarfilme, Zeitschriften, CDs und DVDs für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

La mediateca organizza la vendita annuale di libri delle sue collezioni.

Espanol :

La mediateca celebra su venta anual de libros de sus fondos.

L’événement Vente de livres Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge