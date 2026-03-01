Vente de livres d’occasion à 1€ Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Vente de livres d’occasion à 1€ Espace Frichet Luxeuil-les-Bains samedi 21 mars 2026.

Vente de livres d’occasion à 1€

Espace Frichet Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Au profit du Noël des enfants défavorisés
9h-18h sans interruption à l’Espace Frichet   .

Espace Frichet Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

