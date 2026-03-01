Vente de livres d’occasion à 1€ Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Vente de livres d’occasion à 1€

Espace Frichet Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Vente de livres d’occasion à 1€

Au profit du Noël des enfants défavorisés

9h-18h sans interruption à l’Espace Frichet .

Espace Frichet Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de livres d’occasion à 1€

L’événement Vente de livres d’occasion à 1€ Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD