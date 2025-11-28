Vente de livres d’occasion à la médiathèque Place de la Victoire Yssingeaux

Vente de livres d’occasion à la médiathèque

Vente de livres issus du désherbage des collections de la médiathèque. Plus de 1000 livres en vente à 1€ profitez-en ! Des livres pour enfants et adultes romans, polars, BD, albums, documentaires etc…

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Sale of books from the media library’s collections. Over 1,000 books on sale for 1? take advantage! Books for children and adults: novels, thrillers, comics, albums, documentaries etc…

German :

Verkauf von Büchern, die aus der Unkrautvernichtung der Mediathek stammen. Mehr als 1000 Bücher werden für 1? profitieren Sie davon! Bücher für Kinder und Erwachsene: Romane, Krimis, Comics, Alben, Dokumentarfilme etc.

Italiano :

Vendita di libri delle collezioni della Mediateca. Oltre 1.000 libri in vendita a 1? approfittatene! Libri per bambini e adulti: romanzi, thriller, fumetti, album, documentari, ecc.

Espanol :

Venta de libros de las colecciones de la mediateca. Más de 1.000 libros a la venta por 1? ¡Aproveche! Libros para niños y adultos: novelas, thrillers, cómics, álbumes, documentales, etc.

