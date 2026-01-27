Vente de livres d’occasion à Pithiviers Romans, BD, jeunesse et histoire Pithiviers

Vente de livres d’occasion à Pithiviers Romans, BD, jeunesse et histoire

12 Avenue de la République Pithiviers Loiret

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07

Vente de livres d’occasion à Pithiviers les samedi 7 et dimanche 8 février, de 10h00 à 18h00. Des centaines d’ouvrages romans, bandes dessinées, livres jeunesse, histoire et tourisme.

Le centre paroissial de Pithiviers accueille une grande vente de livres d’occasion les samedi 7 et dimanche 8 février, de 10h à 18h. Des centaines d’ouvrages sont proposés à la vente, couvrant de nombreux genres romans, livres d’histoire, bandes dessinées, ouvrages jeunesse et livres consacrés au tourisme. Une sélection variée, accessible à tous les lecteurs, pour chiner, compléter une bibliothèque ou faire de belles découvertes à petit prix.

Rendez-vous au centre paroissial, 12 avenue de la République à Pithiviers, pour un week-end dédié à la lecture et au plaisir de feuilleter des livres aux parcours multiples. .

12 Avenue de la République Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 00 15

English :

Second-hand book sale in Pithiviers on Saturday 7th and Sunday 8th February, from 10.00 am to 6.00 pm. Hundreds of books: novels, comics, children?s books, history and tourism.

