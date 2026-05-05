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Vente de livres d’occasion Placette de la Baleine Hendaye

Vente de livres d’occasion Placette de la Baleine Hendaye

Vente de livres d’occasion Placette de la Baleine Hendaye mardi 30 juin 2026.

Lieu : Placette de la Baleine

Adresse : Boulevard de la Mer

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hendaye

Vente de livres d’occasion

Placette de la Baleine Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Par l’association Planète-Écoles .   .

Placette de la Baleine Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 19 80  harterobert@gmail.com

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English : Vente de livres d’occasion

L’événement Vente de livres d’occasion Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce

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