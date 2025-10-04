Vente de livres d’occasion Médiathèque Gilbert Moser Niederhergheim

Vente de livres d’occasion Médiathèque Gilbert Moser Niederhergheim samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

[VENTE DE LIVRES]

L’équipe de la médiathèque vous propose sa seconde vente de livres « sortis des étagères ».

Vous pourrez y trouver des livres pour enfants et pour adultes au prix unique d’1 euro.

La vente est ouverte à tous, que vous soyez inscrits ou non à la médiathèque.

✅RDV le samedi 4 octobre de 9h à 12h dans la salle d’activités (au rez-de-chaussée de la médiathèque)

⚠️ La médiathèque sera ouverte de 9h30 à 12h30

Médiathèque Gilbert Moser 6 place de la mairie 68127 Niederhergheim Niederhergheim 68127 European Collectivity of Alsace Grand Est 03.89.78.14.56 https://new.mabib.fr/niederhergheim68/ https://www.facebook.com/mediathequeniederhergheim68127 Médiathèque municipale de Niederhergheim ouverte depuis 2021. Elle propose plus de 8000 documents tout public. Parking dans la rue gratuit. Accès PMR

Médiathèque Gilbert Moser