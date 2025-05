Vente de livres d’occasion – Saint-Mihiel, 24 mai 2025 09:00, Saint-Mihiel.

Meuse

Vente de livres d’occasion 13 Rue des Ecoles Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Organisée par la bibliothèque, avec la participation du club Pénélope (objets artisanaux) et des interventions musicales du Conservatoire de musique. Vente de gâteaux par les Bonnes gueules.Tout public

13 Rue des Ecoles

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87

English :

Organized by the library, with the participation of Club Pénélope (handicrafts) and musical performances by the Conservatoire de musique. Cake sale by Bonnes Gueules.

German :

Organisiert von der Bibliothek, mit Beteiligung des Clubs Pénélope (kunsthandwerkliche Gegenstände) und musikalischen Beiträgen des Musikkonservatoriums. Kuchenverkauf durch Les Bonnes gueules.

Italiano :

Organizzato dalla biblioteca, con la partecipazione del club Pénélope (artigianato) e performance musicali del Conservatoire de musique. Vendita di torte da parte di Bonnes Gueules.

Espanol :

Organizado por la biblioteca, con la participación del club Pénélope (artesanía) y actuaciones musicales del Conservatoire de musique. Venta de pasteles a cargo de Bonnes Gueules.

L’événement Vente de livres d’occasion Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-05-20 par OT COEUR DE LORRAINE