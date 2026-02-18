Vente de livres d’occasion Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Vente de livres d’occasion

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 15:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Après un désherbage effectué à la médiathèque (romans policiers, BD et mangas) Lire à Scaër organise une grande vente de livres d’occasion. .

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de livres d’occasion

L’événement Vente de livres d’occasion Scaër a été mis à jour le 2026-02-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS