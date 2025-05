Vente de livres d’occasion – Hôpital Jacques Barrot Yssingeaux, 21 mai 2025 10:00, Yssingeaux.

Haute-Loire

Vente de livres d’occasion Hôpital Jacques Barrot 20 Avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 10:00:00

fin : 2025-05-22 16:00:00

Date(s) :

2025-05-21

2025-05-22

Cette vente de livres à prix libre permettra l’acquisition de revues et livres en gros caractères pour les résidents de l’EHPAD / Hôpital Jacques Barrot d’Yssingeaux.

.

Hôpital Jacques Barrot 20 Avenue de la Marne

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 77 00

English :

This free book sale will enable the purchase of magazines and large-print books for the residents of the EHPAD / Hôpital Jacques Barrot in Yssingeaux.

German :

Dieser Bücherverkauf zu freien Preisen ermöglicht den Erwerb von Zeitschriften und Büchern in Großdruck für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims / Krankenhauses Jacques Barrot in Yssingeaux.

Italiano :

Questa vendita gratuita di libri permetterà di acquistare riviste e libri a caratteri grandi per i residenti dell’EHPAD / Hôpital Jacques Barrot di Yssingeaux.

Espanol :

Esta venta gratuita de libros permitirá adquirir revistas y libros de letra grande para los residentes del EHPAD / Hôpital Jacques Barrot de Yssingeaux.

L’événement Vente de livres d’occasion Yssingeaux a été mis à jour le 2025-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire