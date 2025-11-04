Vente de livres d’occasions Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Vente de livres d’occasions Médiathèque Samuel Beckett Guérande mardi 4 novembre 2025.

Vente de livres d’occasions

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-11-04 09:30:00

fin : 2025-11-05 12:00:00

2025-11-04 2025-11-05

Romans, BD, livres jeunesse, beaux livres, CD et jeux… trouvez votre bonheur parmi ces documents sortis des rayonnages de la médiathèque, et vendus à petits prix.

Les documents proposés à la vente par la médiathèque proviennent de dons ou du « désherbage ». Le désherbage est une opération qui consiste à retirer régulièrement des documents en surnombre, vieillis, qui ne sont plus empruntés, pour permettre un renouvellement des collections et libérer de l’espace pour les livres récemment acquis.

Merci de prévoir de la monnaie. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

L’événement Vente de livres d’occasions Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44