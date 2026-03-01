Vente de livres don’actions du secours populaire Marseille 1er Arrondissement

Vente de livres don’actions du secours populaire

Jeudi 19 mars 2026 de 7h30 à 17h. Gare Saint-Charles 1er sous-sol Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 07:30:00

fin : 2026-03-19 17:00:00

Date(s) :

2026-03-19

L’antenne des cheminots de Marseille Saint-Charles organise une vente de livres dans le cadre de la campagne don’actions du secours populaire

L’Antenne du Secours populaire des Cheminots, composée de cheminots actifs et retraités, se mobilise une fois de plus pour soutenir le Secours Populaire. Dans le cadre de la campagne ‘Don’Actions‘, une vente de livres à 1 euro l’unité est organisée au premier sous-sol de la gare Marseille Saint Charles, le 19 mars de 7h30 à 17h.



Les bénévoles proposeront également des tickets de tombola pour participer au grand jeu de la solidarité dont le tirage départemental aura lieu le 25 mars prochain.

Des centaines de livres, soigneusement triés et nettoyés par des bénévoles dévoués, sont mis à disposition du public. Ces livres sont des dons de particuliers ainsi que de bibliothèque. Chaque euro récolté lors de cette vente sera intégralement reversé au Secours Populaire pour soutenir l’association.



UN ENGAGEMENT NÉCESSAIRE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS SOCIAUX

Le Don’actions est une initiative qui permet au Secours populaire de financer ses activités en toute indépendance. À travers des événements de collecte sur les marchés, en entreprise et auprès du grand public, le Secours populaire multiplie les actions pour mobiliser de nouveaux bénévoles et donateurs.

Grâce aux fonds collectés, le Secours populaire peut répondre aux besoins des personnes en difficulté en France et à l’international. Chaque contribution compte pour maintenir et renforcer ces actions de solidarité.



Pour soutenir la solidarité populaire vous pouvez faire un don, devenir bénévole, rejoignez nous ! .

Gare Saint-Charles 1er sous-sol Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Marseille Saint-Charles railway workers’ branch is organizing a book sale as part of the secours populaire’s donation campaign

L’événement Vente de livres don’actions du secours populaire Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille