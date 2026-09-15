Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles Salle paroissiale St Joseph Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Salle paroissiale St Joseph · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles
Salle paroissiale St Joseph AVENUE VILLARCEAU Besançon Doubs
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Nous vous attendons pour notre vente de livres dont les bénéfices seront reversés aux enfants franc-comtois malades ou handicapés! .
Salle paroissiale St Joseph AVENUE VILLARCEAU Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 59 06 10 chistian.brugger@numeriable.fr
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English : Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles
L’événement Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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