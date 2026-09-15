Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles Salle paroissiale St Joseph Besançon

Informations pratiques

Besançon

Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles

Salle paroissiale St Joseph AVENUE VILLARCEAU Besançon Doubs

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Nous vous attendons pour notre vente de livres dont les bénéfices seront reversés aux enfants franc-comtois malades ou handicapés! .

Salle paroissiale St Joseph AVENUE VILLARCEAU Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 59 06 10 chistian.brugger@numeriable.fr

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English : Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles

L’événement Vente de livres, DVD, CD, Vinyls, Peluches, Puzzles Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON