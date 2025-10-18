Vente de livres et CD à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Vente de livres et CD à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 18 octobre 2025.
Vente de livres et CD à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
Vente de documents déclassés livres, revues, bandes dessinées, cd… Vente réservée aux particuliers.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Sale of out-of-date documents: books, magazines, comics, CDs… Sale to private individuals only.
German :
Verkauf von deklassierten Dokumenten: Bücher, Zeitschriften, Comics, CDs… Verkauf nur an Privatpersonen.
Italiano :
Vendita di documenti obsoleti: libri, riviste, fumetti, CD, ecc. Vendita riservata ai privati.
Espanol :
Venta de documentos obsoletos: libros, revistas, cómics, CD, etc. Venta reservada a particulares.
L’événement Vente de livres et CD à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération