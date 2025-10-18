Vente de livres et CD à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Vente de livres et CD à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 18 octobre 2025.

Vente de livres et CD à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Vente de documents déclassés livres, revues, bandes dessinées, cd… Vente réservée aux particuliers.

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Sale of out-of-date documents: books, magazines, comics, CDs… Sale to private individuals only.

German :

Verkauf von deklassierten Dokumenten: Bücher, Zeitschriften, Comics, CDs… Verkauf nur an Privatpersonen.

Italiano :

Vendita di documenti obsoleti: libri, riviste, fumetti, CD, ecc. Vendita riservata ai privati.

Espanol :

Venta de documentos obsoletos: libros, revistas, cómics, CD, etc. Venta reservada a particulares.

L’événement Vente de livres et CD à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération