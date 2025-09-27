Vente de livres et de CD Cernay

Vente de livres et de CD Cernay samedi 27 septembre 2025.

Vente de livres et de CD

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-09-27

La médiathèque relance sa vente de livres et de CD ! BD, romans, albums, documentaires, revues et CD vous attendent, à tout petits prix. De quoi se faire plaisir et donner une seconde vie aux documents. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Sale of books and CDs: comics, novels, albums, documentaries, magazines, CDs? for all ages, at minis prices. Treat yourself and give your documents a second life!

German :

Verkauf von Büchern und CDs: Comics, Romane, Alben, Dokumentarfilme, Zeitschriften, CDs? für alle Altersgruppen, zu Minipreisen. Machen Sie sich eine Freude und schenken Sie Ihren Dokumenten ein zweites Leben!

Italiano :

Vendita di libri e CD: fumetti, romanzi, album, documentari, riviste, CD, per tutte le età, a prezzi vantaggiosi. Regalatevi e date una seconda vita ai vostri documenti!

Espanol :

Venta de libros y CD: cómics, novelas, álbumes, documentales, revistas, CD… para todas las edades, a precios de ganga. ¡Date un capricho y dale una segunda vida a tus documentos!

