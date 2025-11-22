Vente de livres et de jeux de société déclassés Chauvé

Vente de livres et de jeux de société déclassés

Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Amateurs de livres et passionné(e)s de lecture ce rendez-vous est fait pour vous ! Venez découvrir la sélection mise en vente par la médiathèque de Chauvé

Comme chaque année, le temps est venu de renouveler les livres proposés au grand public par la médiathèque… à cette occasion, elle organise une vente de livres et de jeux de société déclassés dans le hall du théâtre de Chauvé aux horaires d’ouverture de la médiathèque le samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025.

Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

Book lovers and reading enthusiasts, this is the event for you! Come and discover the selection on sale at the Chauvé multimedia library

German :

Buchliebhaber und Lesebegeisterte sind bei diesem Termin genau richtig! Entdecken Sie die Auswahl, die die Mediathek von Chauvé zum Verkauf anbietet

Italiano :

Amanti dei libri e della lettura, questo è l’evento che fa per voi! Venite a scoprire la selezione di libri in vendita presso la biblioteca multimediale di Chauvé

Espanol :

Amantes de los libros y aficionados a la lectura, ¡este es su evento! Venga a descubrir la selección de libros a la venta en la biblioteca multimedia de Chauvé

