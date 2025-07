Vente de livres et exposition Sotteville-sur-Mer

Vente de livres et exposition Sotteville-sur-Mer samedi 19 juillet 2025.

Vente de livres et exposition

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Dans le cadre du marché nocturne du village de Sotteville-sur-mer , la bibliothèque organise 2 expositions dans ses murs, ainsi qu’une vente de livres pour tous.

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12

English : Vente de livres et exposition

As part of the night market in the village of Sotteville-sur-mer, the library is organizing 2 in-house exhibitions, as well as a book sale for all.

German :

Im Rahmen des Nachtmarkts im Dorf Sotteville-sur-Mer organisiert die Bibliothek zwei Ausstellungen in ihren Räumen sowie einen Verkauf von Büchern für alle.

Italiano :

Nell’ambito del mercato notturno del villaggio di Sotteville-sur-mer, la biblioteca organizza 2 mostre e una vendita di libri per tutti.

Espanol :

En el marco del mercado nocturno del pueblo de Sotteville-sur-mer, la biblioteca organiza 2 exposiciones y una venta de libros para todos.

