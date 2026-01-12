Vente de livres et jeux de société à petits prix Peumerit

Vente de livres et jeux de société à petits prix

Salle Polyvalente Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association des parents d’élèves de Peumerit organise une grande collecte de livres (tout âge romans, BD, jeunesse, ados, polars, beaux livres, romans historiques…) ainsi que de jeux de société, puzzles, Kapla, loisirs créatifs.

Venez nombreux !

Cette vente contribuera à financer les projets de l’école.

Vente de crêpes sur place .

Salle Polyvalente Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 6 66 86 90 51

