Vente de livres et revues maritimes Salle St Denis Ploubazlanec

Vente de livres et revues maritimes Salle St Denis Ploubazlanec vendredi 7 novembre 2025.

Vente de livres et revues maritimes

Salle St Denis 6 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor

L’Association Plaeraneg Gwechall propose un grand déstockage de livres sur la Marine et de revues maritimes :   Neptunia  et  Le Perroquet  , vendus à des prix très intéressants.   .

