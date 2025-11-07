Vente de livres et revues maritimes Salle St Denis Ploubazlanec

Vente de livres et revues maritimes

Salle St Denis 6 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

L’Association Plaeraneg Gwechall propose un grand déstockage de livres sur la Marine et de revues maritimes : Neptunia et Le Perroquet , vendus à des prix très intéressants. .

Salle St Denis 6 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 41 46 06

