Vente de livres et revues maritimes Salle St Denis Ploubazlanec
Vente de livres et revues maritimes Salle St Denis Ploubazlanec vendredi 7 novembre 2025.
Vente de livres et revues maritimes
Salle St Denis 6 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 14:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-07
L’Association Plaeraneg Gwechall propose un grand déstockage de livres sur la Marine et de revues maritimes : Neptunia et Le Perroquet , vendus à des prix très intéressants. .
Salle St Denis 6 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 41 46 06
