Vente de livres Médiathèque Guiscriff

Vente de livres

Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff Morbihan

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-21

2026-03-10

Braderie de livres et documents déclassés. Les bénéfices seront reversés au profit d’une association locale. .

Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 52 83

