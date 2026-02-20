Vente de livres Médiathèque Guiscriff
Vente de livres Médiathèque Guiscriff mardi 10 mars 2026.
Vente de livres
Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff Morbihan
Braderie de livres et documents déclassés. Les bénéfices seront reversés au profit d’une association locale. .
Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 52 83
