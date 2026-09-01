Informations pratiques

Hauts de Bienne

Vente de livres

10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La médiathèque Arcade vous propose sa vente annuelle de livres, magazines et CD sortis des collections. 0.50 € le livre ou le CD ou le lot de 5 magazines. Attention, prévoyez votre monnaie et vos sacs !! .

10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque.arcade@orange.fr

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-09-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)