Vente De Livres Issu Du Desherbage De La Bibliotheque Bibliothèque municipale Tessy-Bocage

Vente De Livres Issu Du Desherbage De La Bibliotheque Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Manche

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T13:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T13:00

Vente de livres issus du désherbage de la bibliothèque.

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Bibliothèque municipale 7 Place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage, France Tessy-Bocage 50420 Tessy-sur-Vire Manche Normandie 0233727090 https://tessybocage.bibenligne.fr

Bibliothèque Tessy-Bocage