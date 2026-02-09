Vente de livres Lire c’est partir Centre Culturel de Fontlozier Valence
Vente de livres Lire c’est partir Centre Culturel de Fontlozier Valence jeudi 26 février 2026.
Vente de livres Lire c’est partir
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
La maison d’édition Lire c’est Partir sera présente au Centre Culturel pour une vente de livres jeunesse à prix très accessibles.
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
English :
The Lire c?est Partir publishing house will be on hand at the Centre Culturel to sell children?s books at very affordable prices.
