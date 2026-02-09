Vente de livres Lire c’est partir Centre Culturel de Fontlozier Valence

Vente de livres Lire c’est partir

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

La maison d’édition Lire c’est Partir sera présente au Centre Culturel pour une vente de livres jeunesse à prix très accessibles.

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

The Lire c?est Partir publishing house will be on hand at the Centre Culturel to sell children?s books at very affordable prices.

