Vente de livres, magazines et CD Sainte-Croix-aux-Mines

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

La Médiathèque organise une vente de livres, magazines et CD au prix unique de 0,50€. Jeux vidéo à 5€. C’est l’occasion de faire le plein de culture ! Pour information, nous réapprovisionnons les étalages chaque jour.

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

The Médiathèque is organizing a sale of books, magazines and CDs at the single price of 0.50?. Video games at 5? This is your chance to fill up on culture! For your information, we restock the stalls every day.

