Vente de livres-Marché de Noël CAUTERETS Cauterets

Vente de livres-Marché de Noël

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

2025-12-22

Vente de livres pilonnés par la médiathèque

Tarif 1€ et 3€ .

English :

Sale of used books by the media library

