Vente de livres Rue des Douves Matha

Vente de livres Rue des Douves Matha samedi 15 novembre 2025.

Rue des Douves Bibliothèque Matha Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Rue des Douves Bibliothèque Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 71 25 

English :

Book sales

German :

Verkauf von Büchern

Italiano :

Vendite di libri

Espanol :

Venta de libros

L’événement Vente de livres Matha a été mis à jour le 2025-10-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme