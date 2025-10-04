Vente de livres Médiathèque Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Vente de livres Médiathèque Saint-Sulpice-de-Faleyrens samedi 4 octobre 2025.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

La vente de livres revient : on a fait le vide, venez faire le plein !

Tout à 1€

La vente est assurée par l’association AD Astra de la commune (Danse et théâtre), qui proposera des démonstrations de hip-hop dans la médiathèque

Médiathèque 1 Rue des Écoles, 33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens, France Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557512268 http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque https://www.facebook.com/mediathequessf;https://www.instagram.com/mediathequessf/ La Médiathèque communale de Saint Sulpice de Faleyrens a été inaugurée le samedi 16 novembre 2019.

Achevant le projet de « Plaine des Sports et de la Culture », ce nouvel équipement de 200m2, se veut un outil de démocratisation de la lecture et des enjeux du numérique. Parking

Accessibilité personnes en situation de handicap

©Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens