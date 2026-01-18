Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
La Réseauthèque des bastides vous propose une vente de livres à petits prix, dans les locaux de la médiathèque de Monflanquin.
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31 reseautheque@ccbastides47.com
English : Vente de livres
The Réseauthèque des bastides is offering a book sale at low prices, on the premises of the Monflanquin media library.
