Vente de livres neufs et d’occasion Marcheprime

Vente de livres neufs et d’occasion

Parc de l’Eglise Marcheprime Gironde

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Vente de livres neufs et d’occasion par la libraire associative itinérante Des livres à bord

Dans cette librairie ambulante, vous pourrez retrouver des livres pour tous les âges et tous les budgets, des livres d’occasion et des livres neufs, des auteurs locaux de Gironde ou de l’autre bout du monde.

N’hésitez pas à faire du tri dans vos étagères ! Lors du passage de la librairie sur votre commune, vous pouvez donner vos livres afin qu’ils trouvent une nouvelle vie.

Ouvert à tous.

Mail contact@deslivresabord.fr

Site www.deslivresabord.fr .

Parc de l'Eglise Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 39 05 16 contact@deslivresabord.fr

