Vente de livres Salle arrière de la médiathèque Plonéour-Lanvern

Samedi 22 novembre, de 9h00 à12h00, l’association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn en partenariat avec le comité local du Téléthon, organise une vente de livres en bon état et de tous les genres (romans, polars, livres pour enfants …) et à petits prix, de 1 à 5 euros. Le résultat de cette vente reviendra à l’Association Française contre la Myopathie dans le cadre des manifestations organisées localement pout le Téléthon. La vente se tient dans une salle à l’arrière de la médiathèque, rue Jules Ferry, face à l’esplanade des Frères Méhu. .

Salle arrière de la médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 37 15 33

