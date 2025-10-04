Vente de livres – portes ouvertes Biblioposte Ajain Ajain

Vente de livres – portes ouvertes Biblioposte Ajain Ajain samedi 4 octobre 2025.

Vente de livres – portes ouvertes Samedi 4 octobre, 09h00 Biblioposte Ajain Creuse

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Venez prendre le temps de découvrir ou redécouvrir la biblioposte d’Ajain et profitez en pour repartir avec un ouvrage à prix réduit. Les fonds récoltés par les ventes de livres de la bibloposte lui seront reversés ! D’autres exposants seront également sur place pour vendre des livres. Nous vous invitons ensuite les bénévoles actuels et ceux qui aimeraient contribuer au bon fonctionnement de la structure à partager un moment convivial.

Biblioposte Ajain 1 route de pionnat ajain Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0544307536 https://www.facebook.com/biblioposte/ [{« type »: « phone », « value »: « 0544307536 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr »}] Bibliothèque et agence postale communale au sein de la commune d’Ajain, en réseau avec la Bibliothèque Multimédia Intercommunale de Guéret. Parking devant, accès handicapé via une rampe et WC aux normes.

Venez prendre le temps de découvrir ou redécouvrir la biblioposte d’Ajain et profitez en pour repartir avec un ouvrage à prix réduit. Les fonds récoltés par les ventes de livres de la bibloposte lui…

biblioposte Ajain