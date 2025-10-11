Vente de livres retirés des collections Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Donnez une nouvelle vie aux livres ! Après avoir voyagé entre les mains de nombreux lecteurs, romans, albums, bandes dessinées et documentaires de la Médiathèque de Saint-Junien vous attendent pour une seconde histoire. Retirés des collections mais toujours pleins de trésors à partager, ils sont proposés à la vente à tout petits prix. C’est l’occasion idéale de dénicher une pépite, d’enrichir vos rayonnages personnels et de prolonger la vie de ces compagnons d’aventure. Que vous soyez passionné de lecture ou simplement curieux, venez feuilleter, choisir et repartir avec de belles découvertes. Une invitation conviviale à mêler plaisir de lire et plaisir de chiner, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous ! .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

