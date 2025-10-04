Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil

Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil samedi 4 octobre 2025.

Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque

Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La Médiathèque vous invite à une vente exceptionnelle de livres retirés des collections, au profit de l’Association Lire et faire lire.

Romans, documentaires, albums jeunesse… à petits prix pour tous les amoureux de livres !

Profitez-en pour rencontrer les bénévoles de l’association .

Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

English : Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque

German : Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)