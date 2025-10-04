Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil
Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil samedi 4 octobre 2025.
Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque
Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 13:00:00
Date(s) :
2025-10-04
La Médiathèque vous invite à une vente exceptionnelle de livres retirés des collections, au profit de l’Association Lire et faire lire.
Romans, documentaires, albums jeunesse… à petits prix pour tous les amoureux de livres !
Profitez-en pour rencontrer les bénévoles de l’association .
Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
English : Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque
German : Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de livres retirés des fonds de la Médiathèque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)