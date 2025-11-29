Vente de livres Médiathèque L’Uni’Vert Scaër
Vente de livres Médiathèque L’Uni’Vert Scaër samedi 29 novembre 2025.
Vente de livres
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 14:00:00
2025-11-29
L’association Lire à Scaër organise une nouvelle vente de livres déclassés de la médiathèque.
Les bénéfices des ventes annuelles sont reversés au Téléthon et à la lutte contre la mucoviscidose. .
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
