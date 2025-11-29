Vente de livres Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Vente de livres

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 14:00:00

2025-11-29

L’association Lire à Scaër organise une nouvelle vente de livres déclassés de la médiathèque.

Les bénéfices des ventes annuelles sont reversés au Téléthon et à la lutte contre la mucoviscidose. .

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

