Vente de livres Sotteville-sur-Mer

Vente de livres Sotteville-sur-Mer mardi 22 juillet 2025.

Vente de livres

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-07-22 10:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Tous les mardis matin pendant la saison estivale à partir de 10h30 , vente de livres d’occasion pour tous.

Devant la bibliothèque du village

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : Vente de livres

Every Tuesday morning during the summer season from 10:30 am, sale of second-hand books for all.

In front of the village library

German :

Jeden Dienstagmorgen während der Sommersaison ab 10:30 Uhr , Verkauf von gebrauchten Büchern für alle.

Vor der Dorfbibliothek

Italiano :

Ogni martedì mattina durante la stagione estiva, dalle 10.30, vendita di libri usati per tutti.

Davanti alla biblioteca del villaggio

Espanol :

Todos los martes por la mañana durante la temporada de verano, a partir de las 10.30 h, venta de libros de segunda mano para todos los públicos.

Delante de la biblioteca del pueblo

