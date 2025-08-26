Vente de livres Sotteville-sur-Mer
Vente de livres
Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-08-26 10:30:00
fin : 2025-08-26
2025-08-26
Tous les mardis matin pendant la saison estivale à partir de 10h30 , vente de livres d’occasion pour tous.
Devant la bibliothèque du village .
Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr
English : Vente de livres
