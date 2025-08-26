Vente de livres Sotteville-sur-Mer

mardi 26 août 2025.

Vente de livres

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 10:30:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

Tous les mardis matin pendant la saison estivale à partir de 10h30 , vente de livres d’occasion pour tous.

Devant la bibliothèque du village .

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

L'événement Vente de livres Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-22