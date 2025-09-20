Vente de livres Bibliothèque Tréméoc
Vente de livres Bibliothèque Tréméoc samedi 20 septembre 2025.
Vente de livres
Bibliothèque 1 Plasenn Ti-Ker Tréméoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez faire le plein de livres !
Romans, polars, bandes dessinées, documentaires, livres enfants il y en aura pour tous les goûts. .
Bibliothèque 1 Plasenn Ti-Ker Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 08 06
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de livres Tréméoc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud