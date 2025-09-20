Vente de livres Bibliothèque Tréméoc

Vente de livres Bibliothèque Tréméoc samedi 20 septembre 2025.

Vente de livres

Bibliothèque 1 Plasenn Ti-Ker Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez faire le plein de livres !

Romans, polars, bandes dessinées, documentaires, livres enfants il y en aura pour tous les goûts. .

Bibliothèque 1 Plasenn Ti-Ker Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 08 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de livres Tréméoc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud