Vente de livres Salle des fêtes Verjux

Vente de livres

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Week-end du 8 et 9 novembre 2025. En association avec la boutique éphémère, les Jeunes pousses vous prévoient, en plus de mets délicieux, une vente de livre! Tous les livres seront au prix € !! Vous hésitez à acheter un livre ?? Venez vous faire plaisir à petits prix ! .

Salle des fêtes Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.jeunes.pousses.marguerite@gmail.com

English : Vente de livres

German : Vente de livres

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de livres Verjux a été mis à jour le 2025-10-07 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III