Vente de matériel de puériculture Mont-sous-Vaudrey

Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
2025-11-22
VENTE MATERIEL DE PUERICULTURE à la Salle des Fêtes de Mont-sous-Vaudrey Samedi 22 Novembre 2025
Arrivée à partir de 8H00 pour les exposants, 2€ la table.
Vente de matériel de puériculture, jouets et habits hiver de 0 à 6 Ans.
Ouverture aux visiteurs à 9H00.
Entrée gratuite.
Vente de café et gâteaux au profit de l’Association des assistantes maternelles du Val d’Amour.
Renseignements et réservations au 03 84 37 88 83.
vente de 9H à 13H .
Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 88 83
