Vente de matériel de puériculture Mont-sous-Vaudrey

VENTE MATERIEL DE PUERICULTURE à la Salle des Fêtes de Mont-sous-Vaudrey Samedi 22 Novembre 2025

Arrivée à partir de 8H00 pour les exposants, 2€ la table.

Vente de matériel de puériculture, jouets et habits hiver de 0 à 6 Ans.

Ouverture aux visiteurs à 9H00.

Entrée gratuite.

Vente de café et gâteaux au profit de l’Association des assistantes maternelles du Val d’Amour.

Renseignements et réservations au 03 84 37 88 83.

vente de 9H à 13H .

Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 88 83

