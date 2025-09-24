Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Services techniques Pabu
Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Services techniques Pabu mercredi 24 septembre 2025.
Vente de matériels déclassés au profit du CCAS
Services techniques 24 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 09:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Après un inventaire du matériel, appartenant à la commune, il a été convenu lors du dernier conseil municipal que certains matériels obsolètes pour les besoins des services pouvaient faire l’objet d’une vente déclassée. Les profits iront au CCAS. Parmi ces matériels, vous trouverez des panneaux élections, des barrières en ferraille, du mobilier de bureau (chaises, tables), lot de pavés et lot de bordures béton. .
Services techniques 24 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Pabu a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol