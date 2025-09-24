Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Services techniques Pabu

Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Services techniques Pabu mercredi 24 septembre 2025.

Vente de matériels déclassés au profit du CCAS

Services techniques 24 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Après un inventaire du matériel, appartenant à la commune, il a été convenu lors du dernier conseil municipal que certains matériels obsolètes pour les besoins des services pouvaient faire l’objet d’une vente déclassée. Les profits iront au CCAS. Parmi ces matériels, vous trouverez des panneaux élections, des barrières en ferraille, du mobilier de bureau (chaises, tables), lot de pavés et lot de bordures béton. .

Services techniques 24 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de matériels déclassés au profit du CCAS Pabu a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol