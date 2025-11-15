Vente de Miel

Granville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Vente de miel organisée par le Rotary pour l’acquisition d’un véhicule réfrigéré au profit de la Banque alimentaire de la Manche .

Granville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 81 57 22 armelle.flambard@orange.fr

English : Vente de Miel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de Miel Granville a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer