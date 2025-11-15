Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente de Miel Granville

Vente de Miel Granville samedi 15 novembre 2025.

Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Vente de miel organisée par le Rotary pour l’acquisition d’un véhicule réfrigéré au profit de la Banque alimentaire de la Manche   .

Granville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 81 57 22  armelle.flambard@orange.fr

