Vente de Noël Chabris

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

L’Association Familles Rurales de Chabris organise sa vente de Noël de 9h30 à 18h au 8 rue du Docteur Tourangin dans la salle du Tourangin. Venez y découvrir les tricots faits main, sacs, décorations et vêtements. Café et vin chaud sur place. .

8 Rue du Docteur Tourangin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

