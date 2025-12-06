Vente de Noël Chabris
Vente de Noël Chabris samedi 6 décembre 2025.
L’Association Familles Rurales de Chabris organise sa vente de Noël de 9h30 à 18h au 8 rue du Docteur Tourangin dans la salle du Tourangin. Venez y découvrir les tricots faits main, sacs, décorations et vêtements. Café et vin chaud sur place. .
8 Rue du Docteur Tourangin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
