Vente de Noël chez Aromatiques Tropicales Place du village Dégagnac

Vente de Noël chez Aromatiques Tropicales

Place du village Aromatiques Tropicales Dégagnac Lot

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Aromatiques Tropicales vous invite à sa traditionnelle vente de Noël. Une jolie fête et l’occasion de vous faire découvrir des nouveautés et des petits délices à déguster ! .

Place du village Aromatiques Tropicales Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 65 92

English :

Aromatiques Tropicales invites you to its traditional Christmas sale

German :

Aromatiques Tropicales lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsverkauf ein

Italiano :

Aromatiques Tropicales vi invita alla sua tradizionale vendita di Natale

Espanol :

Aromatiques Tropicales le invita a su tradicional venta de Navidad

L’événement Vente de Noël chez Aromatiques Tropicales Dégagnac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cazals-Salviac