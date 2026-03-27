Informations pratiques

Wildersbach

Vente de Noël Couronnes de l’Avent et Bredele

62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 16:30:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

La MJC de Wildersbach vous propose à la vente, des Bredele 9€/300gr et des couronnes de l’Avent 18€/pièce réalisés par nos bénévoles à commander 10 j. avant le premier dimanche de l’Avent au plus tard, au 07 88 81 74 43/06 85 57 15 17. Possibilité de retirer vos commandes dans la semaine du premier dimanche de l’Avent, le vendredi à l’office de tourisme à Schirmeck et le samedi de 17h30 à 18h30 au Château à Wildersbach.

La MJC de Wildersbach vous propose à la vente, des Bredele 9€/300gr et des couronnes de l’Avent 18€/pièce réalisés par nos bénévoles à commander 10 j. avant le premier dimanche de l’Avent au plus tard, au 07 88 81 74 43/06 85 57 15 17 ou à mjc.wildersbach@gmail.com. Possibilité de retirer vos commandes, le vendredi à l’office de tourisme à Schirmeck et le samedi de 16h30 à 18h au Château à Wildersbach où un vin chaud vous sera offert, dans la semaine précédant le premier dimanche de l’Avent. 0 .

62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com

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English :

The MJC Wildersbach is selling 9?/300gr Bredele and 18?/piece Advent wreaths made by our volunteers, to be ordered no later than 10 days before the first Sunday in Advent, by calling 07 88 81 74 43/06 85 57 15 17. Orders can be collected during the week of the first Advent Sunday, on Friday at the tourist office in Schirmeck and on Saturday from 5:30pm to 6:30pm at the Château in Wildersbach.

L’événement Vente de Noël Couronnes de l’Avent et Bredele Wildersbach a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche