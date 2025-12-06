Vente de Noël de l’APE Labules Recoules Sévérac d’Aveyron

Vente de Noël de l’APE Labules

Recoules Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le mois de décembre et la magie des fêtes de fin d’année approchent ! À cette occasion, une vente de Noël est organisée à Recoules par l’association de parents d’élèves Labules.

Rendez-vous le samedi 6 décembre de 17h à 19h à la salle des fêtes de Recoules pour une vente de sapins frais et locaux et de fleurs de Noël.

Sapins sur commande avant le vendredi 28 novembre, par téléphone au 06 03 43 38 28. En attendant le retrait de votre sapin, profitez sur place de sablés de Noël et d’un vin chaud.

Organisé par l’APE Labules. .

English :

December and the magic of the festive season are just around the corner! To mark the occasion, the Labules parents’ association is organizing a Christmas sale in Recoules.

